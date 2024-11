Motorista fica preso às ferragens após van bater na traseira de carreta-cegonha na BR-153

Acidente interditou parte da pista sentido São José do Rio Preto a Bady Bassitt (SP) durante 1 hora, na manhã desta quarta (6).

Um motorista ficou preso às ferragens após bater a van que dirigia na traseira de uma carreta-cegonha no km 63 da Rodovia Transbrasiliana (BR-153), em São José do Rio Preto (SP), na manhã desta quarta-feira (6).

A colisão ocorreu no sentido Rio Preto-Bady Bassitt. As causas da colisão são desconhecidas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da van, de 29 anos, foi retirado das ferragens do veículo e encaminhado para o Hospital de Base de Rio Preto em estado grave. Os policiais informaram que o condutor do caminhão, que transportava veículos, não teve ferimentos.

Com o acidente, a faixa da direita e o acostamento ficaram interditados por cerca de uma hora para o trabalho de resgate e remoção dos veículos, de acordo com informações da PRF.