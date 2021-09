Homem é preso após ser flagrado com 36 tijolos de maconha em mala

Um passageiro de ônibus interestadual foi preso nesta quarta-feira, 29, após ser flagrado transportando 36 tijolos de maconha na mala.

Policiais do Tático Ostensivo Rodoviário realizavam fiscalização de rotina a ônibus de viagem quando encontraram o entorpecente no bagageiro.

O veículo, que fazia a linha Foz do Iguaçu a Goiânia, foi abordado na rodovia Washington Luís, em Rio Preto.

Policiais rodoviários focam a atenção a veículos que vêm do Paraná, justamente pela proximidade da fronteira com o Paraguai, por onde traficantes escoam grande parte da droga que entra no Brasil.

O suspeito, de 32 anos, afirmou que foi contratado para buscar o entorpecente em Maringá, no Paraná, e levar para a terra natal dele, no Maranhão. Pelo serviço receberia R$ 2 mil.

Ao todo, a apreensão pesou 16,6 kg.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Rio Preto.