Baep apreende caminhão com 3,9 toneladas de maconha em Nhandeara

Apreensão faz parte da Operação Impacto, que vai até domingo, 16

A Polícia Militar prendeu um motorista que dirigia um caminhão carregado com 3,9 toneladas de maconha, na tarde desta sexta-feira, 14, em Nhandeara. A mega apreensão de droga aconteceu no primeiro dia da Operação Impacto, realizada pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI-5).

O caminhão foi apreendido por equipes do 9º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (Baep) de Rio Preto. O motorista tentou fugir, mas foi detido pelos policiais.

“Iniciamos a operação na hora do almoço com foco no combate a drogas e crimes contra o patrimônio. Logo no começo tivemos êxito na prisão de um indivíduo que dirigia um caminhão, abordado pelo 9º Baep e no interior foi localizada grande quantia de droga”, explica o comandante do CPI-5, coronel Fábio Cândido.

O motorista foi preso em flagrante e apresentado na delegacia de Nhandeara. O carregamento de droga também foi levado ao distrito policial.

Marco Antonio dos Santos

marco.santos@diariodaregiao.com.br