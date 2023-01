Moradora de Fernandópolis encontra R$ 2,5 mil na rua e devolve à dona

Nesta quarta-feira (11), a protetora de animais Simone Aparecida do Nascimento, moradora de Fernandópolis, realizou uma boa ação que vale para todo o ano de 2023. Ela encontrou R$ 2,5 mil perdidos na rua e devolveu para a dona, uma idosa de 68 anos.

Ao sbtinterior.com, Simone contou que hoje pela manhã saiu para balancear o carro e, durante o atendimento, resolveu dar uma volta nas proximidades do estabelecimento e procurar algo para comer, foi quando viu uma bolsinha caída na guia da calçada.

“Eu peguei a bolsa, vi o dinheiro e uma senha anotada em um pequeno pedaço de papel. Na hora pensei que fosse de alguma pessoa idosa ou alguém que sacou o pagamento e perdeu o dinheiro”, disse.

A protetora não pensou duas vezes. Tirou uma foto da bolsa e publicou nas redes sociais. Foram quatro horas de espera até encontrar a dona do dinheiro, que mora no mesmo bairro que ela.

No encontro, a idosa levou um caderno com anotações de todas as senhas necessárias usadas por ela.

“Ela disse que anotava todas as senhas no caderninho e levava em um papel no banco porque não se lembrava. Ela também me contou que usava o dinheiro para sustentar a casa e os netos”, explicou.

Depois de comparar as duas senhas, o dinheiro foi devolvido.

“Mesmo precisando do recurso para custear os gastos com os animais de rua, fiquei muito feliz em fazer a coisa certa e devolver o dinheiro. O dinheiro ajudaria muito, mas jamais ficaria com um dinheiro que não é meu”, finalizou a protetora. sbt interior