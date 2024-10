Morador de Votuporanga sai ileso após capotamento na Rodovia Péricles Belini

Um idoso morador de Votuporanga escapou sem ferimentos graves após capotar a caminhonete que dirigia na Rodovia Péricles Belini, no trecho próximo ao cruzamento com a Rodovia Waldemar Lopes Ferraz, que dá acesso à cidade de Riolândia. O acidente ocorreu na manhã de hoje (30), no município de Cardoso.

A equipe do SAMU de Cardoso foi acionada e rapidamente chegou ao local para prestar os primeiros socorros. Apesar da gravidade do capotamento, o condutor, que aparentava estar bem, foi avaliado pelos profissionais de saúde e liberado, já que não apresentava lesões graves.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Rádio Povão – VotuporangaTudo