Polícia Civil ouve testemunhas de atropelamento que deixou 15 pessoas feridas e duas mortas em bar

O caso foi registrado na noite de domingo (26), na frente de um bar que fica na região central do município, onde ocorria uma festa organizada pelo dono do estabelecimento.

O mecânico Paulo Alves da Silva, de 48 anos, identificado como motorista da caminhonete, teve a prisão preventiva decretada na tarde de segunda-feira (27). O depoimento dele será colhido na quinta-feira (30) no Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, onde ele segue à disposição da Justiça.

De acordo com o comandante da Polícia Militar de Andradina/SP, Valdomiro Garcia Rafael Júnior, o mecânico estava na festa, que tinha alvará da prefeitura para reunir 300 pessoas, quando jogou uma cadeira para cima e acertou as costas de uma mulher com uma criança no colo.