Com aulas remotas, pais de alunos com necessidades especiais reclamam da suspensão do ensino em Pontes Gestal

O atendimento presencial só deve ser restabelecido na volta as aulas, quando os demais alunos também puderem voltar as unidades de ensino. Pais de alunos com necessidades especiais matriculados em Pontes Gestal/SP, procuraram a redação do Votunews para reclamar do decreto da Prefeitura que vedou o atendimento presencial, devido ao enfrentamento do Covid-19. Em contato telefônico com a secretária municipal de educação, Sueli de Oliveira, o Votunews foi informado que em decorrência da pandemia o atendimento aos alunos será exclusivamente “remoto”, tal qual acontece em diversos municípios da região; contudo, ela salientou que esse distanciamento social é importante e recomendado nesse momento. Ainda segundo informações, o atendimento presencial só deve ser restabelecido na volta as aulas, quando os demais alunos também puderem voltar as unidades de ensino. Ensino remoto Com o rápido crescimento e violência da pandemia de Coronavírus, o ano-letivo precisou ser adaptado em todos os níveis de ensino, inclusive nas escolas de ensino fundamental. Diante da recomendação de isolamento social, o ensino via internet ou on-line se tornou necessário para tentar minorar o prejuízo do calendário escolar. Basicamente, o conteúdo é repassado aos alunos por meio das redes sociais, com raras exceções em papéis, pois também seriam possíveis condutores da disseminação e contágio pelo novo vírus. Nesta situação, alunos especiais que precisam de maior atendimento para desenvolver suas potencialidades são prejudicados, pois o atendimento presencial é restringido, permanecendo também no modo remoto – o que nem sempre, supre as necessidades educacionais destes alunos.