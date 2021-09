Morador da região é assassinado com 13 tiros no Paraguai

Rogério Laurete Buosi, de 26 anos, foi encontrado baleado dentro da casa onde estava hospedado, na cidade de Pedro Juan Caballero (Paraguai), que faz fronteira com a cidade de Ponta Porã (MS).

Ele levou 13 tiros que atingiram a cabeça, uma das mãos e um braço. Um bilhete foi deixado ao lado do corpo com a mensagem “não roubar na fronteira”. Corpo do rapaz foi levado para Araçatuba (SP), onde foi velado e enterrado nesta segunda-feira (27).

Rogério era morador de Araçatuba mas nasceu em Rondonópolis (MT). O crime foi na noite de sábado (25). A Polícia do Paraguai investiga o caso, até o momento ninguém foi detido suspeito de ter cometido o crime.