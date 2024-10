Está disponível desde o último dia 24/09, o aplicativo Radar Ambiental. Ele foi criado pela Comissão de Meio Ambiente e a Ouvidoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, como um canal para que os cidadãos possam reportar crimes ambientais.

As denúncias submetidas pelo Radar Ambiental são processadas pela Ouvidoria Nacional e redirecionadas ao Ministério Público apropriado. Essa ação faz parte do Plano Estratégico Nacional do Ministério Público para o Combate aos Incêndios.