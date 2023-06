Justiça solta homem preso temporariamente em investigação de assassinato

Defesa comprovou que ele vendeu o veículo antes da data do crime

A Justiça de Rio Preto revogou a prisão temporária de um homem de 29 anos investigado por participação na morte da jovem Franciele da Costa, cujo corpo foi encontrado carbonizado em Mirassol.

Segundo o advogado Alex Sandro Cheiddi, a defesa conseguiu comprovar que ele vendeu o veículo que aparece nas imagens em data anterior ao crime.

“Ficou demonstrado que ele não teve nenhuma participação no fato e, diante disso, não havia motivos para a manutenção da prisão”, informou.

O rapaz indicou ao delegado a pessoa para quem vendeu o automóvel e o comprador também já foi ouvido formalmente.

Franciele foi vista pela última vez no dia 22 de maio. A Polícia Civil localizou uma câmera de monitoramento que captou o momento em que a jovem é sequestrada durante a madrugada do dia 23, por volta das 2h15.

As imagens mostram ela tentando fugir de um homem, que a agarra e coloca a vítima dentro de um Astra preto.

O corpo dela foi localizado no dia 27 de maio, em Mirassol. Embora tenha sido carbonizado, o Instituto Médico Legal concluiu que a jovem foi morta a facadas. Não havia sinais de fuligem nas vias respiratórias.

A reportagem do Diário apurou que um dia antes do encontro do corpo, o veículo foi visto a 300 quilômetros de Rio Preto.

O caso é investigado pelo delegado Allan Soares, do 4º Distrito Policial.

Joseane Teixeira

joseane.teixeira@diariodaregiao.com.br