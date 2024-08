NOTÍCIA URGENTE: morre homem vítima de incêndio em residência em Votuporanga

É com pesar que o votunews.com.br comunica o falecimento do senhor Edimar Francisco Leopoldino, aos 55 anos de idade, ocorrido na manhã deste domingo, na Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga.

O senhor Edimar foi vítima de queimaduras após um incêndio ter atigindo a sua residência localizada na rua Amazonas – área central de Votuporanga.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews, o incêndio atingiu principalmente o quarto e a cozinha da residência onde a vítima morava. Ele teve 80% do corpo atingindo pelo fogo e sofreu queimaduras de 1º e 2º graus.

Após gritar por socorro, testemunhas acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros que chegou rapidamente ao imóvel, controlando as chamas rapidamente. O homem foi socorrido às pressas pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do SAMU até a Santa Casa. Conforme boletim médico emitido pelo hospita, a vítima deu entrada no Pronto Socorro neste domingo (18/8), às 9h01. Ele passou por atendimento e infelizmente veio à óbito ainda pela manhã.

O senhor Edimar era bastante conhecido na cidade, onde trabalhou durante anos como mototaxista, estava acamado em razão de um grave acidente de trânsito em que foi vítima. As causas do incêndio serão apontadas após laudo técnico que será emitido pela Polícia Técnico-Científica de Votuporanga.

O votunews se solidariza com os familiares e amigos do senhor Edimar. Ainda não temos informações a respeito do local e horário de velório e sepultamento.

