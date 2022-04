Polícia faz operação contra quadrilha que aplica golpes pelo WhatsApp

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) cumpre, nesta quarta-feira (13), 21 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de aplicarem golpes pela internet.

A operação investiga uma quadrilha que age em todo país com golpes por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Segundo a polícia, o grupo clona a conta da vítima e pede valores e pagamentos de boletos para amigos e parentes.

Os mandados, que estão sendo cumpridos em Cuiabá , são resultado de duas investigações que começaram a partir de boletins de ocorrência feitos pelas vítimas do noroeste paulista. Somente no estado de São Paulo, 100 pessoas caíram nos golpes.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, as quantias estavam sendo depositadas para uma mesma pessoa, indicando que a prática dos crimes era realizada por uma organização criminosa.

Até as 8h desta quarta-feira ninguém havia sido preso. O objetivo da operação, que conta com apoio da Polícia Civil do Mato Grosso, é a apreensão de documentos e objetos que possam indicar a autoria dos crimes.