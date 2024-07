Homem é condenado à prisão por estelionato em Votuporanga

Um homem de 35 anos foi condenado a um ano e seis meses de prisão em regime aberto por estelionato. Ele comprou um carro, cancelou o pagamento e depois vendeu o veículo para outra pessoa.

O crime aconteceu em 2022, quando o golpista, identificado como D., comprou um VW Gol da vítima por R$ 19.890,00. Ele deveria pagar via transferência bancária, mas cancelou a operação e inventou desculpas para não depositar o dinheiro.

Dias depois, D.. enviou um comprovante falso de depósito e disse que o carro havia sido apreendido pela polícia. A vítima desconfiou e descobriu que o veículo estava na casa da namorada do golpista.

O carro foi vendido para outra pessoa e D. foi preso. A investigação revelou que ele já havia aplicado outros golpes semelhantes.

No julgamento, D negou as acusações, mas o juiz o condenou com base nas provas apresentadas. Ele terá que cumprir a pena em regime aberto e pagar multa.