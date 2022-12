Mochilas com mais de 100 celulares e drogas são encontradas no CDP

A Polícia Civil tenta identificar o suspeito que abandonou mochilas com mais de 120 celulares e tijolos de drogas na frente do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto (SP), na sexta-feira (9).

De acordo com o boletim de ocorrência, um agente penitenciário viu um homem em atitude suspeita ao redor do presídio. Ao fazer vistoria no local, quatro mochilas foram localizadas.

Dentro delas havia 121 celulares, 129 carregadores, chips, 139 fones de ouvido, 25 cabos de celular, quatro balanças de precisão, caixas de som, 13 tijolos de maconha e três de cocaína.

O suspeito fugiu e não foi identificado. Todo o material foi recolhido, levado para a Central de Flagrantes de Rio Preto e apreendido.

