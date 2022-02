Ação rápida dos Bombeiros evita morte de idosa

Um trabalho rápido do Corpo de Bombeiros evitou que uma idosa de 75 anos morresse asfixiada por inalação de fumaça após princípio de incêndio em uma residência na rua Adevaldo Faria Borges no bairro Pôr do Sol em Fernandópolis na madrugada deste sábado dia 5.

Vizinhos perceberam fumaça na casa e pediram socorro pelo 193. Ao chegarem ao local, os Bombeiros se depararam com o portão trancado com cadeado.

Eles conseguiram entrar dentro da casa e encontraram a idosa caída na coisa desacordada.

Rapidamente foi ministrado oxigênio e ela foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro da UPA – Unidade de Pronto Atendimento.

Já a outra equipe do auto bomba iniciaram o controle das chamas que estavam sobre o fogão.

Região Noroeste