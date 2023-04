Moradores de Guapiaçu (SP) caem no ‘golpe do aluguel’

Uma nova modalidade de golpe tem feito vítimas na cidade de Guapiaçu (SP). O “golpe do aluguel” faz com que pessoas paguem parte do valor antecipadamente acreditando que estão alugando o imóvel.

Foi o que aconteceu com a manicure, Dayany Luiz Fileto, que acabou perdendo R$ 425,00. Ela afirma que, após ver uma publicação no Facebook, entrou em contato com o número de WhatsApp.

“Eu vi que o DDD era de São Paulo, mas não dei muita importância para isso e iniciei a conversa. Ele (golpista) me mandou fotos do imóvel, falando que era irmão de um rapaz que trabalha na Prefeitura de Guapiaçu e que já tinha muita gente atrás da casa. Para eu não perder a casa, ele me pediu um pix com metade do valor e eu então fiz o pagamento”, afirma.

Dayany afirma que foi até o endereço do anúncio para ver a casa, porém, o número não existia e ninguém sabia onde ficava o imóvel.

“Aí eu tive a ideia de ir na prefeitura, já que ele disse que o irmão trabalhava lá. Lá eu mostrei para todo mundo e ninguém o conhecia, onde então me falaram para ir na delegacia porque podia se tratar de um golpe. Ao chegar na delegacia, assim que eu falei o nome do rapaz, me falaram que no período da manhã já tinha ido uma mulher registrar um boletim de ocorrência contra o mesmo suspeito”, afirma.

Ao afirmar para o golpista que duas pessoas já tinham ido registrar BO, ele ainda debochou de Dayany. “Serão duas agora kkkkk”.