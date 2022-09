Mirassol vai decidir vaga na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro

Empate sofrido nos minutos finais contra o Botafogo-SP impediu festa antecipada

O Mirassol sentiu o gostinho da Série B até os minutos finais do confronto contra o Botafogo-SP na segunda-feira, 19, quando vinha vencendo por 1 a 0 e viu o acesso antecipado escapar das mãos aos 43 do segundo tempo. Nos 15 minutos finais da última etapa, as expulsões do lateral direito Léo Duarte e do atacante Júnior Todinho deixaram o Leão em situação delicada, com dois jogadores a menos, e o gol de empate dos donos da casa acabou acontecendo. Além das expulsões, o goleiro Darley sofreu uma fratura no braço durante a partida e desfalca o time na última rodada.

Por falar em desfalques, o técnico Ricardo Catalá terá bastante trabalho para montar a equipe que enfrentará a Aparecidense na última rodada do quadrangular de acesso. Além de Léo Duarte e Júnior Todinho, expulsos, o treinador não poderá contar com dois de seus três goleiros. Darley, com fratura no braço, ficará fora do restante da temporada e, na mesma partida em que se lesionou, viu seu reserva imediato, Jeferson Romário, ser expulso no banco de reservas por reclamação. Com isso, a partida final que vale o acesso deverá ter a estreia de Gabriel Gasparotto, que foi contratado em julho e vinha como terceiro goleiro.

Com este empate, toda a situação das equipes do grupo B será definida na sexta e última rodada do quadrangular de acesso. Na tabela, o Mirassol mantém a liderança com nove pontos, seguido por Botafogo-SP e Aparecidense, empatados com sete, e o Volta Redonda na lanterna, com quatro pontos. Desta forma, todas as equipes ainda têm chances de garantir a tão sonhada vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023.