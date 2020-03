View this post on Instagram

Comunicado ⚠️ . A diretoria e as comissões técnicas das categorias sub-15, sub-17, sub-20 e profissional do Mirassol Futebol Clube se reuniram nesta segunda-feira e decidiram que todas as atividades estão suspensas por tempo indeterminado. Isso quer dizer que os treinos de todas as categorias do clube estão paralisados. Está decisão foi tomada em virtude da pandemia do Covid-19, o Coronavírus. . #MirassolFC #Ser Leão #VamosComLeão