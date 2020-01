Menor procurado pela Justiça de Fernandópolis é apreendido em RP

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de drogas nesta quinta-feira (30), no bairro Amizade I. A polícia recebeu uma denúncia anônima e identificou que havia um mandado de prisão expedido em Fernandópolis (SP).

A polícia foi até o local indicado pela denúncia e ficaram nas imediações da casa até o momento que o pai do adolescente saiu para trabalhar. Ele foi abordado, informado sobre o mandado e autorizou que a polícia entrasse no imóvel.

O suspeito foi abordado ainda enquanto dormia e foi detido sem resistência. Questionado sobre drogas no local, ele indicou a gaveta de uma cômoda. Foram encontradas 16 porções de maconha prontas para venda.

Em cima do móvel também encontraram R$ 92 que o adolescente afirmou que conseguiu com o tráfico. Disse ainda que as porções menores ele vendia por R$ 10 e as maiores por R$ 50. Ele não revelou a origem da droga.

O adolescente deverá ser apresentado na 1º Vara Criminal de Fernandópolis para audiência.