Vereador Serginho destaca “fumacê” contra a dengue no bairro Pozzobon

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta semana um combate mais eficaz contra a dengue em Votuporanga. Medidas emergenciais estão sendo tomadas pela Secretaria da Saúde como a nebulização de casa em casa, iniciando pelos bairros que compreendem a zona norte – Pozzobon.

Um dos vereadores que cobrou duramente ações mais urgentes e eficazes contra a dengue, foi o vereador Serginho da Farmácia, que destacou na manhã desta sexta-feira, os serviços de nebulização nos imóveis do bairro Pozzbon.

A Secretaria Municipal da Saúde informa que o trabalho de nebulização contra a dengue foi reiniciado em Votuporanga na manhã desta quinta-feira (30/1), após o abastecimento parcial do inseticida Malathion 44% para o controle da forma adulta do mosquito Aedes Aegypti. A ação é realizada com a aplicação do inseticida por meio da bomba costal, dentro da residência dos moradores.

Neste primeiro momento, o inseticida será aplicado na Zona Norte, próximo ao Mini-hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, considerada área prioritária, por concentrar um grande número de pessoas infectadas pelo vírus da dengue, sendo esta inclusive uma solicitação do vereador Serginho da Farmácia.

A Pasta expediu um novo ofício a Superintendência de Controle de Endemias (Sucen) solicitando nova remessa do Malathion 44% para a ampliação do trabalho e atendimento de novas áreas críticas.

Serginho ressaltou que a Secretaria da Saúde deve buscar novas remessas deste inseticida o quanto antes para abranger não apenas o bairro Pozzobon, mas outros setores de Votuporanga. “A dengue está nos quatro cantos da cidade, então, é louvável o início desta nebulização, mas tem que atingir a cidade toda”, destacou o vereador.