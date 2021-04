Menino atropelado em Cardoso ganha casa de voluntários

Depois de realizarem uma campanha e conseguirem arrecadar dinheiro e materiais, voluntários começaram a construir uma casa para a família do menino João Vitor, de oito anos, que foi atropelado por um motociclista embriagado, em Cardoso, no dia 15 de novembro de 2020.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, o irmão e a avó foram pegar latinhas em uma festa promovida para comemorar o resultado das eleições municipais.

No caminho de volta, o menino foi atropelado enquanto andava de bicicleta e bateu a cabeça no asfalto. Ele sofreu diversos ferimentos e ficou 36 dias internado no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto.

Ainda segundo a Polícia Civil, o motociclista abandonou o veículo e tentou fugir a pé. No entanto, foi encontrado e detido a poucos metros de distância do local do atropelamento.

Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas um médico foi chamado e constatou a embriaguez. O motociclista foi preso em flagrante por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

Dias depois do atropelamento ser registrado, um laudo do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil apontou que o homem, além de estar acima da velocidade permitida, atingiu a vítima por trás.

Campanha

João Vitor e o irmão perderam o pai e a mãe recentemente. Os dois moram com a avó, Aparecida Martins, que é gari e recolhe materiais recicláveis para completar a renda.

Por conta do atropelamento e da história do menino, moradores de diversas cidades da região noroeste paulista se organizaram, fizeram uma campanha e conseguiram arrecadar cerca de R$ 30 mil.

A quantia foi usada para comprar um terreno e materiais. Voluntários começaram a construir a casa para a família em um bairro de Cardoso, mas ainda faltam alguns materiais para concluí-la.

“Preferimos não pegar dinheiro em mãos. Queremos doações. Existem quatro lojas de construção em Cardoso. Quem quiser ajudar pode deixar o dinheiro com qualquer uma delas. Quem não conseguir pode ajudar de alguma forma na construção”, afirma Marcelo Barbosa Vieira.

Os voluntários estão construindo o imóvel para que Aparecida pare de pagar o aluguel da casa onde mora com os netos e consiga economizar.

“A gente agradece muito a Deus e às pessoas que colaboraram. Vou conseguir dar uma vida mais digna para o João Vitor e o João Lucas saindo do aluguel”, afirma Aparecida.

g1