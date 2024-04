Curso de Farmácia produziu repelente contra o mosquito da Dengue; a distribuição será feita nas bibliotecas dos Câmpus Centro e Cidade Universitária.

Consciente do seu papel social e comprometida com a saúde da comunidade acadêmica, a Unifev se uniu à luta contra a Dengue. Através da campanha “Dengue: a prevenção é o melhor remédio”, a Instituição, por intermédio do curso de Farmácia e da Biblioteca, distribuirá repelente gratuito para alunos, professores e funcionários que retirarem livros nas unidades dos Câmpus Centro e Cidade Universitária. A ação visa combater o mosquito Aedes aegypti e as doenças por ele transmitidas, como Dengue, Zika e Chikungunya.

A produção do repelente ficou a cargo dos alunos do curso de Farmácia, sob a supervisão científica do docente responsável pela disciplina “Drogas de Origem Natural”, Prof. Dr. Ubirajara Lanza Júnior e com o suporte da auxiliar de laboratório Jordana Verônica de Amorim Barbosa. Foram produzidos cerca de trezentos frascos-spray de 30 ml. “O repelente é obtido de fontes naturais (plantas) e é um extrato hidroalcoólico de Syzygium aromaticum (cravo-da-índia) e Cinnamomum verum (canela verdadeira)”, explicou.

Segundo Ubirajara, tanto o cravo-da-índia, quanto a canela, contêm compostos químicos naturais, o eugenol e o cinamaldeído respectivamente, que são conhecidos por repelir insetos devido ao seu odor e suas características químicas. “Os insetos, incluindo o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e da febre amarela, o Aedes aegypti, são dotados de receptores sensoriais que detectam essas substâncias, e as interpretam como algo desagradável, ou até mesmo tóxicas para eles e, portanto, tendem a evitar os locais ou áreas, onde essas substâncias de origem natural estão presentes”, destacou.

O coordenador da graduação de Farmácia, Prof. Dr. Roberto Malta, enfatizou a relevância da iniciativa. A produção de repelentes fornece aos futuros farmacêuticos um contato direto com os componentes naturais que embasam a ação repelente, aprofundando o aprendizado prático na elaboração do produto. “A Unifev incentiva a participação dos estudantes em ações para manter a comunidade universitária segura e saudável. Esse projeto é importante para a conscientização e a prevenção da doença. Se cada um fizer a sua parte, juntos podemos combater a Dengue”, completou.

A supervisora da Biblioteca, Marcia Cavalcante, responsável pela distribuição dos repelentes, explicou que até o dia 30 de abril, ou enquanto durar o estoque, alunos, professores e funcionários da Unifev que efetuarem empréstimos de livros, receberão um repelente e um marca-páginas com informações sobre prevenção contra a Dengue.

Para Marcia, a campanha reforçou a importância do ambiente como um espaço de cultura e conhecimento. “A biblioteca do Centro Universitário é o local ideal para promovermos a conscientização sobre questões importantes, como a prevenção da Dengue, pois é frequentada por alunos, professores e comunidade externa de diversas faixas etárias, de diversos grupos sociais e de várias cidades, o que favorece a disseminação da informação e a promoção da saúde de seus usuários e da comunidade”, afirmou.

Marcia frisou, ainda, que além de oferecer um vasto acervo de livros, a biblioteca promove diversas ações culturais e projetos importantes. “Um exemplo é essa parceria com o curso de Farmácia, que não apenas estimula a leitura, mas também o conhecimento, o engajamento, o bem-estar e a saúde da comunidade”, reforçou.

Cuidados

Além da distribuição dos repelentes, a Unifev promove outras ações de combate ao mosquito Aedes aegypti em suas dependências, como a limpeza e manutenção constante dos seus dois campi e campanhas informativas sobre a prevenção da doença e a eliminação dos criadouros do mosquito, que se reproduz em água parada.

O reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, reforçou o compromisso da Unifev com o bem-estar de seus alunos e colaboradores, promovendo um ambiente universitário mais seguro e saudável. “Convidamos toda a comunidade para se unir à luta contra a Dengue. Medidas simples, como usar repelente, eliminar criadouros e manter o ambiente limpo, podem fazer a diferença”, encerrou.