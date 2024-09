Menina de 3 anos que foi atropelada recebe alta após três meses internada

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Depois de um longo período de internação, a menina de três anos que foi atropelada e arrastada em julho recebeu alta hospitalar. A pequena, que sofreu diversas fraturas e passou por várias cirurgias

Depois de um longo período de internação, a menina de três anos que foi atropelada e arrastada em julho recebeu alta hospitalar. A pequena, que sofreu diversas fraturas e passou por cinco cirurgias, está se recuperando em casa, mas ainda enfrenta sequelas do acidente.

Acidente traumático e fuga da motorista

O acidente aconteceu no dia 6 de julho, em frente à casa da menina, em Rio Preto. Ela estava na calçada quando foi atropelada e arrastada por cerca de seis metros. A motorista responsável pelo acidente fugiu do local sem prestar socorro.

A menina foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital da Criança e Maternidade, onde ficou internada por quase três meses. Ela passou por diversas cirurgias, incluindo a colocação de pinos na perna e um enxerto no crânio.

Sequelas e luta por justiça

Apesar de ter recebido alta, a menina ainda apresenta sequelas do acidente. Ela perdeu parte dos cabelos devido ao enxerto e ainda não consegue andar sozinha. A família está realizando um tratamento intensivo de reabilitação para que ela possa recuperar a mobilidade.

A tia da menina, Eduarda de Carvalho, expressou sua indignação com a atitude da motorista que fugiu do local do acidente. “É um descaso mesmo, ela solta. A gente só quer que a Justiça seja feita”, disse.

Investigação em andamento

A Polícia Civil está investigando o caso e aguarda os laudos periciais para concluir o inquérito. A motorista foi localizada e ouvida, mas foi liberada. Ela responderá por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.