José Antônio dos Santos, presidente, no uso de suas atribuições, conforme artigo 30º do estatuto social, convoca os cooperados da Cooperativa Agropecuária dos Apicultores da Região Noroeste de São Paulo – COAPINSP em condições de votar, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se fará realizar na Rua Eulógio Degues Fernandes, 2801 – V Distrito Industrial, nesta cidade de Votuporanga, às 18 horas do dia 21 de junho do ano de dois mil e vinte e um, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação, às 19 horas, com presença de metade mais um dos cooperados, ou em terceira convocação às 20 horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberação da seguinte ordem do dia:

1) Prestação de contas do exercício de 2020 e parecer do Conselho Fiscal.

2) Destinação das sobras e perdas apuradas no exercício de 2020.

3) Prorrogação do atual mandato do conselho de administração e conselho fiscal.

4) Empréstimo contraído pela cooperativa, para pagamento da parcela do financiamento das máquinas do mel, impostos atrasados de 2020, renovação do certificado digital, renovação do GS1 código de barras e renovação do alvará bombeiro.

5) Doação do motociclo Dafra/Riva 150 Cargo, cor branca, placa GBV8887.

6) Assuntos Gerais.