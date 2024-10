Responsáveis por planejar, supervisionar e orientar planos alimentares personalizados, profissionais ganham cada vez mais espaço

Com a crescente preocupação da população com a saúde e a alimentação balanceada, o nutricionista clínico se destaca como um dos profissionais mais requisitados da atualidade. O nutricionista é responsável por planejar, supervisionar e orientar planos alimentares personalizados, de acordo com as necessidades individuais dos pacientes, atuando em clínicas, hospitais, consultórios e até mesmo em empresas.

De acordo com a Catho, portal especializado em recrutamento, os salários dos nutricionistas clínicos variam conforme a experiência: júnior entre R$ 3.000 e R$ 4.500; pleno entre R$ 5.000 e R$ 7.000; e sênior entre R$ 8.000 e R$ 10.000.

O campo de atuação é amplo, abrangendo desde a nutrição preventiva até a atuação em casos de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Além disso, com o aumento da busca por bem-estar e hábitos saudáveis, o nutricionista clínico tem encontrado novas oportunidades no setor fitness e de consultorias particulares, o que impulsiona ainda mais sua empregabilidade.

O curso de Nutrição da Unifev oferece uma formação completa para os futuros nutricionistas clínicos, capacitando os alunos com disciplinas que envolvem desde o conhecimento profundo de alimentos e nutrientes até práticas clínicas supervisionadas, essenciais para atender às necessidades do mercado.

