Recuperado, homem, que é morador de Cedral, dispensou socorro e terminou de almoçar

Um homem de 59 anos foi salvo por dois policiais militares da base instalada no Calçadão de Rio Preto, nesta quarta-feira, 16, após se engasgar com um pedaço de carne em um restaurante na rua Siqueira Campos, no Centro.