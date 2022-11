Evento é aberto ao público até o dia 2 de dezembro, das 8h às 17h e das 19h às 23h

O Memorial Unifev, localizado no campus Centro, recebe até o dia 2 de dezembro a exposição fotográfica Votuporanga em foco: 85 anos, uma parceria da Instituição com a Prefeitura. A mostra estará aberta ao público das 8h às 17h e das 19h às 23h.

Para uma das coordenadoras da Comissão de Cultura da Unifev, Profa. Ma. Silvia Brandão Cuenca Stipp, sediar eventos que incentivam e divulgam a arte é característica da Instituição. “A Unifev está sempre aberta à comunidade, participando de ações e fomentando a cultura e o trabalho dos nossos artistas locais”, disse.

O reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, afirma que é uma satisfação abrir as portas da Instituição para iniciativas que promovam a valorização da história de Votuporanga. “Convidamos a todos para prestigiar essa exposição sobre a história da nossa cidade pelas lentes dos nossos artistas”, afirmou.

A exposição de Ravel Gimenes é composta por imagens antigas e atuais de lugares e ambientes, frisando a importância regional de Votuporanga no Noroeste Paulista, que destaca o crescimento e o desenvolvimento através do tempo.

O evento tem como objetivo despertar a memória afetiva dos moradores mais antigos, bem como dar oportunidade para jovens conhecerem mais da história do município e a sua evolução. “Votuporanga é uma cidade nova, com 85 anos, e precisamos manter viva essa história para preservar sua memória para as próximas gerações”, finalizou o artista.