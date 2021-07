Serão contemplados 80 projetos culturais com auxílio de R$625 cada; Centro de Convenções realizará Tira Dúvidas nesta segunda-feira Com o objetivo de incentivar e valorizar a cultura por meio de artistas locais, o projeto “Juntos pela Cultura de Votuporanga”, que contemplará 80 projetos culturais com um auxílio no valor de R$625 cada, encerra as inscrições nesta quarta-feira (28/07). Interessados devem realizar o cadastro, gratuito, exclusivamente pelo e-mail: editaiscultura@votuporanga.sp.gov.br O projeto é destinado a artistas, grupos e/ou coletivos nas áreas de Artesanato, Artes Cênicas, Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, Literatura e Música, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física, acima de 18 anos, que residam no mínimo dois anos em Votuporanga, para atuarem na realização de atividade virtual como parte da programação da Secretaria da Cultura e Turismo. Será permitida a participação de menores de 18 anos na composição do grupo inscrito, dos quais deverão, no ato da inscrição, apresentar declaração de autorização, que necessitará ser anexada à ficha de cadastro, assinada pelo responsável. Cada participante poderá apresentar apenas uma proposta e o proponente não poderá exercer qualquer função pública comissionada ou cargo efetivo no âmbito municipal, estadual e federal. Também não poderá se inscrever quem foi contemplado no Programa Bolsa Cultura 2021.

Para mais informações, o edital está disponível para download no site http://votuporanga.sp.gov.br/juntospelacultura/ Tira Dúvidas

Nesta segunda-feira (26/07), a partir das 19h, a Secretaria da Cultura e Turismo realizará uma reunião presencial para tirar dúvidas sobre o edital do projeto. Artistas interessados deverão comparecer no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, localizado na Avenida dos Bancários, nº 3.299, bairro Jardim Alvorada. O encontro seguirá todas as normas sanitárias em prevenção à pandemia do novo Coronavírus e, por isso, uso obrigatório de máscara facial.