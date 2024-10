Cultura: 13ª Mostra de Teatro “Deco D’Antônio” segue até o dia 27 de outubro

Atrações, com oficinas e apresentações, podem ser conferidas no Parque da Cultura e no Centro de Convenções; entrada é gratuita e com participação de artistas locais

A Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga promove a 13ª Mostra de Teatro “Deco D’Antônio”. As atrações deram início no último dia 14, e seguem até o dia 27 de outubro, com oficinas no Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”, e apresentações de espetáculos no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

A abertura da Mostra foi com a oficina ‘Improvisos em Cena – A expressão corporal na dança’ ministrada por Lucas Rodrigues no dia (15/10), e seguirá com a programação, já no sábado dia (19/10) às 15h, na Varanda Cultural do Parque da Cultura, será oferecida a oficina Introdução ao teatro lambe-lambe Projeto Caixinhas Misteriosas, ministrada pela artista Esmeraldina Reis; às 19h, o público vai conferir no Centro de Convenções, o Espetáculo “Shakespeare em Obras” do Núcleo de Artes Cênicas do SESI Rio Preto.

Já no domingo (20/10), às 15h, novamente estará disponível para o público geral a oficina na Varanda Cultural, Introdução ao teatro lambe-lambe Projeto Caixinhas Misteriosas, ministrada por Esmeraldina Reis, e também Oficina Malabares, Arte e Cultura Para Pais e Filhos, da Cia. Entre Aspas, na Sala de Oficinas do Parque da Cultura. Dia (23/10), quarta-feira às 20h, no Centro de Convenções, haverá o Espetáculo “Jardim das Virtudes, do Lar Celina. No dia (24/10), quinta, será apresentado o Espetáculo “Quem vai descer no poço”, do Coletivo Terceiro Ato. Dia (25/10), é a vez do Espetáculo “Crônicas de Nelson “A vida como ela é”, da Confraria Fractal. E no fim de semana, no sábado (Dia 26/10) às 15h, a Oficina “Nasce um palhaço”, da Cia 2 Atos”, na Sala de Oficinas, ainda dentro do cronograma do dia, o público vai poder prestigiar às 20h, o Espetáculo “A Flauta Mágica”, Lub-Dub Teatro; já no domingo (27/10), o encerramento se dá com o Espetáculo “Hécuba das Cinzas de Tróia”, da Experiment’Ação Cênica.

Quem foi Deco D’Antônio

Emannuel Tadeu Camargo D’Antonio, mais conhecido como Deco D’Antônio, nasceu em Valparaíso/SP e mudou-se para Votuporanga aos 9 anos onde permaneceu até 19 anos, estudou e morou em Bauru e seguiu seu caminho para São Paulo onde mantinha uma oficina de Arte, produzindo cenários para teatro, decorações de festas para famílias nobres, alegorias de escolas de samba, vitrines, painéis e telas. Trabalhava como ator e também dirigia peças teatrais.

Retornou a Votuporanga em 1996 e assumiu a direção da Cia. Paulista de Anarquia e Arte “Das Tipas ao Coração” e com ela a montagem da peça Contos e Causos. No início de 2001 passou a lecionar como professor de teatro, se afastando por motivos de saúde pouco tempo depois até que faleceu em outubro daquele ano. Em suas obras de arte produzida na cidade, era notória preocupação em reutilizar materiais, tais quais como madeira, papéis, garrafas plásticas, entre outros. O público pode apreciar alguns trabalhos do artista que estão expostos no Museu Municipal Edward Coruripe Costa, localizado no Parque da Cultura.