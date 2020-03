Dançarino de Cosmorama desfila na Comissão de Frente da Escola Tom Maior em SP

O professor e dançarino Will Nunes, morador de Cosmorama/SP, desfilou no dia 21 de fevereiro em um dos maiores carnavais do Brasil, o tradicionalíssimo desfile das escolas de samba de São Paulo, no sambódromo do Anhembi.

O dançarino integrou a Ala Comissão de Frente – uma das mais importantes e impactantes dentro da escola, pois veio contando a história do samba enredo da agremiação e também abrindo caminho para que a escola entrasse na avenida.

A comissão foi integrada por 15 dançarinos e dirigida pelo coreógrafo Alex Darc, de São José do Rio Preto/SP (ex coreógrafo do Balé do Faustão – Rede Globo).

O tema da escola foi “É COISA DE PRETO”. Que abordou a luta contra o racismo, contra o preconceito e contra a homofobia.