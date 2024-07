Secretaria da Cultura e Turismo lança Guia de Observação de Aves

Ao todo, foram catalogadas 40 espécies entre aves locais e migratórias

Um dos cartões postais mais emblemáticos de Votuporanga, o Parque da Cultura, localizado na Av. Francisco Ramalho de Mendonça, no bairro Jardim Alvorada, é também um ponto de encontro para os amantes das aves. O público que passa pelo local tem a oportunidade de observar aves locais e migratórias.

A Secretaria da Cultura e Turismo catalogou, desde o início do projeto, em 2017, 40 espécies de aves, desde pássaros locais como por exemplo os Biguás e as Lavadeira Mascarada, aos migratórios, como os Curicacas e Maria Faceira. “O Parque da Cultura é um verdadeiro santuário para a biodiversidade alada, são mais de 40 variedades de aves que podem ser observadas, o que torna o lugar totalmente apto para a prática do Birdwatching”, comenta o chefe do Departamento de Turismo, Alexandre Miotto.

O material digital é totalmente gratuito e pode ser acessado por meio do link https://turismo.votuporanga.sp.gov.br/galeria/guia-de-observacao-de-aves/52 e também está disponível para download. Para mais informações o telefone para contato é o (17) 3405-9670.