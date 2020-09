Membro da comissão técnica de Mano Menezes morre em Catanduva

O preparador físico Eduardo Silva, o Dudu, morreu na noite desta quarta-feira (16) no hospital São Domingo, em Catanduva (SP). Ele era integrante da comissão técnica do ex-técnico da Seleção Brasileira e hoje treinador do Bahia Mano Menezes.

Dudu foi internado no início de setembro, quando o técnico Mano começou as negociações com o clube baiano. Por conta do problema de saúde do amigo, o técnico chegou a adiar a assinatura do contrato com o Bahia.

O treinador foi informado sobre a morte do amigo durante a partida contra o Corinthians na noite desta quarta-feira (16). Mano e outros membros da comissão se emocionaram ao saber da notícia.

Há mais de 20 anos Dudu, como era conhecido, atuava como preparador físico na equipe de Mano Menezes.

Nascido em 1971, Dudu tinha 49 anos e era formado pela Escola Superior de Educação Física e Desportos de Catanduva. De acordo com o Bahia, a família autorizou a doação de órgão.

Em publicação nas redes sociais, o Bahia lamentou a morte do preparador. “Nossa homenagem ao profissional, pai e marido Dudu, que também viria para o clube”. O Cruzeiro também prestou sua homenagem dizendo “Lamentamos a morte do preparador físico Eduardo Silva, o Dudu, que defendeu a nossa camisa e foi peça fundamental em grandes conquistas, como o bicampeonato da Copa do Brasil em 2017 e 2018”.

No Twitter, Mano Menezes também lamentou a perda do amigo. “Vá em paz, meu grande amigo. Foi um grande privilégio para mim ter percorrido esse caminho ao seu lado. Ficam os ensinamentos. Fica a história que construímos juntos”, escreveu.

O enterro do preparador vai ser nesta sexta-feira (18) em Itajobi.