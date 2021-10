Votuporanguense 0 x 2 Comercial – Bafo vence, mas cai na primeira fase; CAV passa em segundo no grupo

Na próxima fase, Votuporanguense encara a Portuguesa

No encerramento da primeira fase da Copa Paulista, o Votuporanguense já classificado com uma rodada de antecedência para o mata a mata das quartas de finais, encarou nesta terça-feira, na Arena Plínio Marin, com apenas quatro jogadores considerados titulares, a representação do Comercial, que ainda lutava pela outra vaga do Grupo 1. O time comercialino fez a sua parte e venceu por 2 a 0, com os gols de Vitor Hugo e Caio Vieira, mas a vaga ficou com o rival Botafogo que bateu o lanterna Velo Clube pelo mesmo placar. Com isso, a classificação terminou com a liderança do Fogão com 12 pontos ganhos e o CAV na vice-liderança com 10 pontos. .

NA FRENTE

O jogo começou com uma equipe estudando a outra e tocando bola. No entanto, os visitantes chegaram com perigo aos 7 minutos com Adriano que de fora da área arriscou e a bola passou com muito perigo a meta do CAV. Em busca do primeiro gol, o Bafo, quatro minutos depois chegou com Victor Sapo que sozinho cabeceou a bola pra fora depois do bom cruzamento que veio da direita através Luís Roberto. O time comandado pelo técnico Thiago Oliveira chegou perigo ao gol do quadro comercialino somente aos 27 minutos, na cabeçada fulminante do zagueiro PH, para uma excelente defesa do número um Jordan.

Melhor na partida e na falha do goleiro Denison, Vitor Hugo, aos trinta e dois minutos meteu a cabeça inaugurando o marcador para os visitantes. A vitória parcial do Comercial foi justo por aquilo que apresentou com mais posse de bola e com vontade de jogar, o que não aconteceu com a Alvinegra sem vontade em campo e menosprezando o adversário, até porque entrou em campo com uma equipe totalmente reservas. Por conta disso, o representante de Ribeirão Preto foi para os vestiários com vantagem pelo placar de 1 a 0, e merecido.

DE NADA ADIANTOU

No retorno para a segunda etapa, aos oito minutos quase o segundo tento comercialino com Victor Sapo que saiu na cara do gol e tocou certo, mas foi salvo na hora certa pelo zagueiro votuporanguense Eduardo Melo. Para fechar a tampa do caixão, Caio Vieira, que havia entrado no lugar de Adriano, aproveitou belo cruzamento de Medina e meteu de cabeça pro gol e sem chance para o arqueiro votuporanguense. Aos quarenta e dois minutos poderia ter acontecido o terceiro tento. Medina, saiu na cara do gol para uma excelente defesa do goleiro Denison, este conseguiu mandar a bola para escanteio. Final, 2 a 0 Bafo, que de nada valeu.

PRÓXIMO JOGO

No mata a mata, o Votuporanguense vai pegar pela frente a Portuguesa. Nesta quarta-feira, a Federação Paulista de Futebol deve marcar as datas e os horários dos confrontos.

