Medula pega e jovem da região derrota a leucemia

Após 19 dias de espera depois do transplante de medula óssea, Eluana Coutinho, 32, moradora de Monte Aprazível que ficou conhecida na web após publicar vídeos ressaltando a importância da doação de medula, comemorou junto à equipe médica do Hospital de Base de Rio Preto o resultado da cirurgia. O órgão foi doado pelo primo Marcelo Fernando, de 38 anos.

Com apenas 50% de chance de compatibilidade, familiares e amigos enfrentaram ao lado de Eluana dias de angústia e dúvidas, mas que não abalaram a fé da guerreira, que nunca desistiu de acreditar na cura da doença.

“Foram dias de muita luta até aqui e sim, junto com essa equipe maravilhosa nós conseguimos. E finalmente depois de 19 dias de espera, a super medula pegou! Sou grata a todos que estiverem em oração por mim. Marcelo Fernando, simplesmente te amo. Agora é o seu sangue que corre em minha veia”, disse Eluana em um texto publicado no perfil do Facebook junto com um vídeo de comemoração com a equipe médica (veja abaixo).

Eluana está internada na unidade há 36 dias. Desde então, passou por processos dolorosos que fazem parte do tratamento, como vários dias de quimioterapia, alimentação parenteral e muitos efeitos colaterais como, vômitos, febre e inflamação da mucosa, além de fraqueza e queda de cabelo.

“É a prova de que para Deus e Nossa Senhora existe a cura. Não há mais palavras para descrever o sentimento de gratidão que foi essa bênção, é uma felicidade imensa”, contou Jaqueline Coutinho, prima de Eluana.

Apesar dos impactos da quimioterapia, o sucesso da nova medula óssea de Eluana ganhou destaque nas redes sociais. O perfil dos “Caçadores de Medula”, com quase 12 mil seguidores no Instagram, comemorou sua cura. Ela ainda não tem previsão de alta.

Seja um doador

O Registro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, criado em 1993, centraliza todas as informações cadastrais de pessoas dispostas a doar medula óssea para pacientes que não possuem doadores na família.

Quando um paciente precisa de transplante, o registro é consultado e, se houver um doador compatível, o mesmo é convidado a fazer a doação. Os registros podem ser consultados no site: http://redome.inca.gov.br.

Quem pode se cadastrar

Pessoas entre 18 e 55 anos que estejam em bom estado de saúde (sem doenças infecciosas ou incapacitantes).

Basta apresentar um documento oficial com foto (ex: RG e CNH). O doador deverá preencher um formulário com dados pessoais, que precisa ser atualizado constantemente (caso haja mudança de endereço, telefone ou outras informações, o doador precisa ir ao Hemocentro de sua cidade para fazer a atualização).

FONTE: DLNEWS: