O município de Cedral registrou o primeiro caso de Monkeypox, a nova varíola. De acordo com a Secretaria de Saúde da cidade, o paciente é um homem de 45 anos, que recebeu o diagnóstico em Rio Preto. De acordo com a pasta, ele não passou por atendimento médico nas unidades de saúde da cidade.

Com este caso, a região de Rio Preto contabiliza 22 pessoas contaminadas com a nova varíola em oito cidades. A maior parte dos infectados está em Rio Preto, que soma 11 diagnósticos, todos em homens. Dados mais atualizados da Secretaria de Saúde informam que sete moradores já se recuperaram.

Os sintomas principais são bolhas pelo corpo e febre. O paciente infectado deve permanecer em isolamento até que as feridas sequem completamente e utilizar máscara se conviver com outras pessoas no mesmo ambiente. Além do contato físico, deve ser evitado o compartilhamento de objetos pessoais.

Joseane Teixeira – diarioweb.com.br