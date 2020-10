Santa Casa abre mais uma ala com leitos de enfermaria

A partir de segunda-feira (19/10), novos leitos serão disponibilizados para atender a demanda.

Com a crescente ocupação de leitos, a Santa Casa de Votuporanga buscou alternativas para garantir atendimentos com muita qualidade e humanização. Com a estrutura física acima da capacidade máxima, a Instituição investiu em mais uma nova ala de enfermaria clínica, a fim de cumprir sua missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós.

A partir da próxima segunda-feira (19/10), novos leitos serão disponibilizados de acordo com a demanda. A nova ala fica no piso superior ao setor de Diálise e possui 397,63 metros quadrados de área construída.

Contratações

Para o funcionamento desta nova área, a Instituição contratou novos profissionais. Vinte e quatro vagas foram abertas, por meio de processo seletivo, entre enfermeiros, técnicos, e equipe de apoio. Todos passarão por treinamentos.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou o investimento. “Foi uma grande força-tarefa. Temos vivenciado dias de demanda acima de nossa capacidade. Em um esforço de todos, em um ano difícil para a saúde, aumentamos nossa estrutura visando humanização e acolhimento. Implementamos mais uma ala, que desafogará nosso Pronto Socorro”, enfatizou.

Luiz Fernando reforçou os valores da Instituição. “Somos pautados em comprometimento, multidisciplinaridade, segurança, qualidade, transparência, humanização, responsabilidade socioambiental, credibilidade, ética e inovação. A população de Votuporanga e região pode sempre contar com nossa Santa Casa, que busca melhorar e expandir a assistência. Nossa prioridade é salvar vidas e atender bem a todos que precisam de nós”, finalizou.