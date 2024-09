Médicos da Santa Casa participam do CBMEDE 2024 em busca de inovação e aprimoramento

Os médicos da Santa Casa de Votuporanga, Dr. Chaudes Ferreira Junior, diretor clínico, e Dr. Murilo Riva Lopes e Dr. Walter Serafim da Silva Neto, participam do CBMEDE 2024, que ocorre entre os dias 24 e 28 de setembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O congresso, promovido pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE) e ABRAMEDE MS, é referência nacional e internacional no setor de urgência e emergência.



O CBMEDE, em sua nona edição para Medicina de Emergência e quinta para Enfermagem de Emergência, oferece aos profissionais a oportunidade de atualizar conhecimentos, discutir casos práticos e explorar novas tecnologias e protocolos voltados para o atendimento emergencial. Para a Santa Casa, a participação desses médicos no evento fortalece a qualidade dos atendimentos prestados no SAMU e no Pronto Socorro, garantindo a aplicação das melhores práticas e inovação no cuidado aos pacientes.



A presença no congresso também reforça o compromisso da Santa Casa em acompanhar as tendências e avanços da Medicina de Emergência, beneficiando diretamente a comunidade com um atendimento mais eficiente e seguro.