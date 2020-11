A ação é de âmbito estadual e tem o objetivo de alertar sobre a doença e mostrar a importância de realizar o diagnóstico precoce, evitando o desenvolvimento de outras doenças, a transmissão de novos casos e a transmissão vertical (mãe para o filho), tanto de HIV como de Sífilis.

A Pasta ainda informa que todas as pessoas que tiverem interesse, podem realizar os exames, sendo necessário levar apenas documento com foto.

As Unidades de Saúde realizarão os exames das 7h às 17h, e no Horário do Trabalhador. Para mais informações, o telefone da Secretaria da Saúde é (17) 3405-9787, e fica na rua Santa Catarina nº 3890.