McDia Feliz 2023 será realizado neste sábado em prol do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto

Toda venda de Big Mac nas unidades de Votuporanga, Rio Preto, Catanduva e Fernandópolis será revertida para a instituição

Neste sábado, 26, acontece a 35ª edição do McDia Feliz, que irá beneficiar o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto. A campanha, uma das maiores ações de mobilização em prol da saúde e educação de crianças e jovens do Brasil, reverterá todo valor arrecadado com a venda de Big Macs das unidades de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga, à oncologia pediátrica do HCM. Para participar, basta pedir um Big Mac no balcão das unidades participantes.

“O HCM é referência no tratamento de câncer infantil, mas precisamos de recursos para manter este trabalho. É uma honra participar novamente da campanha do McDia Feliz. Contamos com o apoio da população na compra de Big Mac neste sábado”, afirma o diretor executivo da Funfarme, fundação mantedora do HCM, Dr. Jorge Fares.

“O HCM oferece serviço de quimioterapia, radioterapia, faz transplante de medula e acompanha todo o tratamento de centenas de crianças e adolescentes da Rio Preto e região – às vezes, até de outros estados do Brasil. Ações como o McDia Feliz ajudam a manter o serviço em funcionamento”, completa o diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares.

A ação é realizada nacionalmente, pelo Instituto Ronald McDonald (IRM) e, neste ano, beneficiará 72 projetos de 51 instituições que atuam na oncologia pediátrica no Brasil, de norte a sul do país. Rubens Fragoso, franqueado do McDonald’s das cidades de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga reforça a importância da campanha.

“O McDia Feliz tem um sabor especial. Participamos da campanha há 28 anos e os recursos doados para o HB e HCM são de extrema importância para o tratamento e acolhimento de pacientes em tratamento de câncer e seus familiares. O envolvimento de todos os colaboradores e gestores dos restaurantes McDonald’s demonstra o comprometimento em causas sociais importantes. Em 2022 foram arrecadados R$ 141.694,07 destinados na estruturação de uma quimioteca no HCM”, destaca Rubens.

O câncer continua sendo a doença que mais mata no Brasil entre jovens de 1 a 19 anos, com novos casos surgindo a cada hora, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Bianca Providel, Diretora Executiva do Instituto Ronald McDonald, ressalta a importância de todos se unirem para mudar essa realidade e levar esperança a milhares de crianças, adolescentes e suas famílias em todo o Brasil. “O McDia Feliz é uma oportunidade de ampliarmos o nosso olhar para o câncer infanto-juvenil, para falarmos com nossos filhos sobre solidariedade e esperança. É momento de troca, renovação e sonhos, impactando positivamente a vida de milhares de famílias e contribuindo para a saúde e qualidade de vida de crianças e jovens em tratamento oncológico”, finaliza.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil. A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer. Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 375 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.

Sobre o Hospital da Criança e Maternidade

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto é referência no Brasil em assistência, ensino e pesquisa pediátrica e obstétrica. Além de oferecer atendimento humanizado e a mais moderna tecnologia aos pacientes, o a instituição é um importante centro formador de profissionais altamente capacitados e produtor acadêmico-científico, em estreita parceria com a Faculdade de Medicina de Rio Preto (Famerp).

Com uma estrutura de oito andares, além de térreo e subsolo, 252 leitos, o HCM ocupa uma área de mais de 18 mil metros quadrados e integra um dos maiores complexos hospitalares do Estado de São Paulo, que reúne também o Hospital de Base (HB) de Rio Preto, o Ambulatório de Especialidades, o Instituto do Câncer (ICA), o Hemocentro de Rio Preto e a unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.

Sobre o Instituto Ronald McDonald

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Ronald McDonald (IRM) há mais de 24 anos atua para promover a saúde e bem-estar de crianças e adolescentes, aumentando as chances de cura do câncer infantojuvenil. Para atingir esse objetivo, o Instituto Ronald McDonald trabalha promovendo programas ligados à capacitação de profissionais e estudantes de saúde ao diagnóstico precoce, estruturação de hospitais especializados, a hospedagem para famílias que residem longe dos hospitais, e projetos que visem a disseminação de conhecimento sobre a causa. A ONG faz parte do sistema beneficente global Ronald McDonald House Charities (RMHC), presente em mais de 60 países, coordenando os programas globais: Casa Ronald McDonald, voltado para a hospedagem, transporte e alimentação dos pacientes; e o Programa Espaço da Família Ronald McDonald, que torna menos desgastante o dia a dia das famílias durante o tratamento. No Brasil, há ainda outros dois programas locais: Atenção Integral e Diagnóstico Precoce, com ações específicas de combate ao câncer infantojuvenil. O Instituto conta com o apoio de diversas empresas e pessoas físicas para desenvolver e manter seus programas. Saiba mais sobre os programas e as instituições beneficiadas em www.institutoronald.org.br.