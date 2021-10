Carreta enrosca em fios e prejudica trânsito no centro de Jales

Uma carreta que fazia o transporte de outros dois veículos/maquinário de uso agrícola ficou enroscada nos fios de energia, telefonia e internet ao passar pela Avenida Francisco Jalles, no cruzamento com a rua 2 no centro de Jales.

O fato aconteceu no final da manhã desta sexta-feira, 22 de outubro.

A Polícia Militar compareceu no local e constatou as imprudências ocasionadas pela carreta. Os policiais também controlaram o trânsito, tendo em vista que os veículos que seguiam pela rua 2 não conseguiram cruzar a avenida e aqueles que seguiam pela Francisco Jalles também precisaram desviar.

Motociclistas devem redobrar a atenção, já que a carreta também pode ter deixado fios soltos ao longo da avenida.