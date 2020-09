“O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, testou positivo para coronavírus nesta sexta-feira. O ministro encontra-se assintomático e seguirá trabalhando de casa, adotando todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde”, afirmou o governo em nota.

Na quarta-feira (16), o ministro esteve em um almoço com parlamentares da bancada evangélica e o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. No mesmo dia, ele foi à posse do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.