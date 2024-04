Temas que envolvem o Transtorno do Espectro Autista (TEA) foram abordados pelos palestrantes convidados da área da saúde e da educação

A Unifev realizou no último sábado no uma manhã de estudos “Falando sobre o Autismo”, no Espaço Unifev Saúde – anexo à Santa Casa. Diversas pessoas da comunidade acadêmica, profissionais de várias áreas, famílias com filhos autistas e os interessados em compreender melhor sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) participaram do evento organizado pela docente de fisioterapia da Unifev, Kelly Dourado e pela mãe atípica, Ingrid Pagliarani.

O objetivo do encontro foi difundir o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas peculiaridades, sob a perspectiva de profissionais de altíssimo nível que ministraram as palestras, ressaltou Kelly. “A cada 36 crianças nascidas vivas, atualmente, uma é diagnosticada com TEA. Devido ao crescimento dessa incidência, é necessário obter cada vez mais informações sobre os aspectos clínicos, cognitivos e motores, sobretudo o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e suas consequências, tanto no aprendizado escolar quanto na socialização com outras crianças”.

As comorbidades associadas ao autismo exigem a atuação de uma equipe multidisciplinar para adaptar adequadamente a rotina diária de cada criança. Nesse sentido, a manhã de estudos foi organizada trazendo diversos profissionais convidados, como a neuropediatra Regina Albuquerque, a psicopedagoga Gisele Albuquerque, a nutricionista Giovanna Cattoni e a psicóloga infantil e docente da Unifev, Profa. Dra. Juliana Pinto dos Santos.

“Além de integrar a formação acadêmica dos estudantes, essa manhã de estudos abordou um tema bastante necessário para o corpo docente, assim como para profissionais de diversas áreas, como médicos, psicólogos, educadores, pedagogos e fisioterapeutas, entre outros”, complementou Kelly.

A palestra apresentou temas como primeiros sinais do autismo na infância, psicopedagogia em ABA, caminhos para lidar com a seletividade alimentar e manejo do comportamento da criança autista.

“A necessidade de um movimento educacional sobre o autismo, com foco na importância do engajamento da sociedade, motivou a Unifev, por meio da iniciativa das organizadoras do evento, a dar um passo fundamental para a disseminação das particularidades dessa causa”, destacou o reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon.

O evento foi realizado em comemoração à campanha “Abril Azul”, mês de conscientização do autismo, instituído pelas Nações Unidas (ONU) em 2007.