MUDANÇA DE CIDADE: Rio Preto será o palco do Oba Festival em 2023

Informações ainda não confirmadas pela organização do Oba Festival dão conta de que o evento será realizado em fevereiro de 2023, em São José do Rio Preto. O anúncio oficial vai acontecer no próximo dia 10, segundo fontes ouvidas pela reportagem do votunews.com.br

O evento será realizado no Recinto de Exposições de Rio Preto – localizado às margens da rodovia Washington Luiz, próximo a Base da Polícia Rodoviária daquela cidade, durante o mês de fevereiro de 2023.

Atrações já estariam confirmadas, como a cantora baiana Ivete Sangalo e o sertanejo Gustavo Lima. O Oba Festival é considerado um dos maiores eventos carnavalescos do Brasil.

O município de Fernandópolis, por meio da direção do Água Viva fez convite oficial para que o evento fosse transferido para a cidade, mas segundo organizadores teriam tido melhor apoio e condições mais favoráveis em São José do Rio Preto.

Nos próximos dias, a organização do Oba vai anunciar todos os detalhes do evento, as principais atrações e a forma de reembolso, já que a festa estava anunciada para este mês, no Centro de Eventos de Votuporanga, mas foi cancelada após decisão do Comitê da Covid-19 e acatada pelo Executivo municipal em razão da pandemia causada pelo vírus.

Reportagem/Votunews

Com informações: Região Noroeste