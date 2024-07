Mais dois traficantes são presos em operação da DISE de Fernandópolis

Policiais da DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – de Fernandópolis prenderam na manhã desta quinta-feira (4), em Frutal (MG), mais dois traficantes envolvidos com os 208 quilos de maconha apreendidos em uma operação no dia 2 de maio na Rodovia Euclides da Cunha.

A ação contou com a parceria da Polícia Civil de Frutal e cumpriu três mandados: um de busca e dois de prisão. Os dois traficantes presos hoje estavam no carro que transportava a droga e fugiram durante a abordagem policial no dia 2 de maio.