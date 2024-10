Formação de novas policiais permite a ampliação da Cabine Lilás para todo o estado de SP

A rede de proteção e apoio à mulher ganhou um importante reforço do Governo de SP nesta sexta-feira (24). Um grupo de 28 policiais concluiu o curso de capacitação para o atendimento na Cabine Lilás, projeto criado em março deste ano pelas secretarias de Segurança Pública e de Políticas para a Mulher para atender vítimas de violência doméstica. O treinamento das policiais vai permitir a ampliação do atendimento para todas as regiões do estado.

A formatura do Programa Complementar de Treinamento da Cabine Lilás foi realizada no Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) de São Paulo, onde as policiais receberam treinamento durante uma semana. No curso, elas tiveram aulas de psicologia, direito, redes de apoio, medidas protetivas e funcionamento das Delegacias da Defesa da Mulher.

“Estamos trabalhando intensamente para que a mulher do Estado de São Paulo saiba que ela tem onde buscar acolhimento e segurança. Para que ela possa ficar mais tranquila, e isso para a gente é um orgulho”, disse a secretária de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro.