Após briga, mulher liga para a polícia e entrega marido traficante

Um indivíduo de 40 anos foi preso em flagrante nesta última quinta-feira, (21/12/2023), após a própria esposa denunciá-lo por tráfico de drogas, em Bady Bassitt (SP).

Segundo a Polícia Militar, após uma discussão com o esposo, a mulher decidiu ligar para o 190 da PM afirmando que ele realizava a venda de entorpecentes. Ao saber que ela tinha acionado a polícia, o suspeito retirou a droga do meio das louças da cozinha e escondeu no quarto.

Policiais foram até a casa e encontraram um tijolo de maconha, porções de cocaína, uma balança de precisão e um celular dentro do quarto. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia, onde permaneceu preso à disposição da justiça. Gazeta do Interior