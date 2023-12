Homem é preso por receptação de moto furtada em Votuporanga

Indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes, ouvido e liberado para responder em liberdade.

Um homem foi preso por receptação de motocicleta furtada no último domingo (17.dez), no bairro Pró-Povo, em Votuporanga/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pela zona norte, em decorrência da Operação Saturação, quando avistaram um indivíduo descendo de uma motocicleta com características semelhantes às de uma moto furtada anteriormente.

No entanto, ao notar a aproximação da viatura, o suspeito desceu do veículo e sentou-se em uma escada, sendo posteriormente abordado; contudo, durante a abordagem, o indivíduo confessou estar ciente de que a motocicleta era produto de furto. Aos policiais, o indivíduo relatou ainda que a motocicleta foi deixada no local por um menor de idade que conseguiu fugir.

A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes, onde o suspeito foi ouvido e liberado para responder em liberdade. Veículo foi apreendido.