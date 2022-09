Polícia Civil investiga denúncia de estupros em hospital psiquiátrico

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) investiga a denúncia de supostos estupros contra duas pacientes do Hospital Dr. Bezerra de Menezes, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A instituição é especializada em saúde mental e dependência química.

Segundo a denúncia feita por uma paciente da faixa etária dos 50 anos, o suposto estupro contra outra paciente que estava internada no mesmo quarto que ela, teria ocorrido na noite do dia 10 para o dia 11 de agosto deste ano. De acordo com a denunciante, um técnico de enfermagem (da faixa dos 45 anos) teria entrado no local e tentado praticar sexo oral com a mulher.

Após o dia 23/08, a denunciante recebeu alta médica e mudou a versão dos fatos, afirmando que também foi vítima de uma tentativa de sexo oral. O marido dela compareceu na unidade e contou o acontecido aos responsáveis. Após os relatos, o hospital afastou o funcionário e instaurou procedimento interno para apurar as denúncias.

De acordo com o advogado Gustavo Zola Peres, que representa a instituição, os quartos acomodam quatro pacientes e não possuem portas por motivos de segurança. O local também é monitorado com câmeras nos corredores. A unidade está ouvindo pacientes e funcionários e também está colaborando com a investigação da Polícia Civil.

“O Hospital Dr. Bezerra de Menezes NÃO poupará esforços para esclarecer os fatos e combater atos que desrespeitem os direitos das mulheres ou de qualquer outro paciente”, informou o advogado ao sbtinterior.com por meio de nota.

O profissional afastado não foi localizado pela reportagem.