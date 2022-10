Detentas dominaram agentes penitenciários e depois fugiram em um carro

Logo em seguida, uma das presas lutou e feriu outra agente penitenciária que estava próxima da cela. Durante a fuga, elas se armaram com facas pegas na cozinha do CRF.

Os rostos das presas foram enviadas para as unidades prisionais. Essa é a primeira fuga do CRF nos últimos oito anos.

” A Secretaria da Administração Penitenciária informa que, por volta das 20h de ontem (21), cinco reeducandas se evadiram do Centro de Ressocialização Feminino de São José do Rio Preto e, até o momento, não foram recapturadas.

Uma delas simulou estar passando mal na cela para atrair uma funcionária, que foi rendida, e outra foi pega pelo pescoço com uma gravata. Foi instaurado procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do evento. As servidoras tiveram ferimentos superficiais. “

Marco Antonio dos Santos – diarioweb.com.br