Magia do Natal: doação de brinquedos na Santa Casa de Votuporanga

Vanessinha Presentes (Casa dos Brinquedos) e a Igreja “Família Rb” entregaram presentes para as crianças internadas



Transformar o Natal daqueles que estão hospitalizados em um dia especial. Levar alegria. Esperança. Exercer na prática o amor. Agradecer. Transmitir mensagens de fé. A Santa Casa de Votuporanga vivenciou a véspera e o Natal com verdadeiras iniciativas de solidariedade e bondade.



No último dia 24, Vanessinha Presentes (Casa dos Brinquedos) visitou a Pediatria do Hospital. A proprietária da empresa, Vanessa Grygonis, esteve na Instituição e presentou os pequenos internados.



Vanessa selecionou cuidadosamente uma variedade de brinquedos, desde jogos educativos até bonecos e pelúcias, buscando criar experiências lúdicas que trouxessem sorrisos aos rostinhos das crianças. “Eu passei por uma internação e refleti bastante na Instituição. O Natal é um dia que todos gostariam de estar com a família e muitas vezes não consegue. Quis levar alegria para quem estivesse por lá”, contou.



A emoção tomou conta de todos. “Eu já cheguei chorando, foi muito emocionante. Uma gratidão imensa. Quis encerrar o expediente da empresa com chave de ouro: presenteando as crianças. A carinha deles foi inesquecível e espero que tenha contribuído para a melhora da saúde”, complementou.



Já no dia 25, foi a vez da Igreja “Família Rb” ir até o Hospital. Uma campanha foi realizada na Igreja, com objetivo de transmitir o amor.



Cristina Rocha, líder do Ministério Infantil, explicou a iniciativa. “Nós da família Rb cremos que a igreja não é apenas um local aonde pessoas se reúnem dentro de um salão como se fosse um lugar exclusivo para membros, acreditamos na igreja fora das quatro paredes, que serve a comunidade, que atende a demanda da população e que ama o próximo”, disse.

A Família Rb já esteve na Santa Casa com outras iniciativas, em visitas com o intuito de orar e levar uma palavra de conforto aos pacientes. “Servir ao próximo sempre é e sempre será uma de nossas bandeiras, acreditamos no ide de Jesus e representar o amor de Deus através de nossas ações nos fez refletir sobre o quão é importante levar o amor de Deus não apenas com palavras, mas com atitudes que transformam. Nós nos sentimos muito emocionados e queremos fortalecer essa parceria com a Santa Casa, para que tenhamos as portas abertas em 2024 e assim não levar uma placa de igreja mas sim a bandeira do evangelho”, ressaltou.



Durante a entrega dos brinquedos, testemunhos emocionantes foram compartilhados por pais e crianças, destacando como a doação proporcionou não apenas entretenimento, mas também momentos de esperança e conforto durante um momento desafiador.



As doações foram intermediadas pelo setor de Captação de Recursos. “Esses gestos solidários fazem diferença na vida das crianças e de suas famílias durante o período de internação”, contou Rosemir Lopes (Milão), responsável pelo setor.



A enfermeira responsável pela Pediatria, Gessimária Ramos, agradeceu Vanessinha Presentes (Casa dos Brinquedos) e Família Rb pelas ações. “A doação de brinquedos na Santa Casa de Votuporanga é um exemplo tocante de como a união de esforços pode iluminar o espírito das festividades. Que essa iniciativa inspire iniciativas similares, reforçando a ideia de que o verdadeiro significado do Natal está na solidariedade e na compaixão, especialmente em momentos delicados. Que a generosidade sirva como uma luz de esperança para todos”, finalizou.